В Албании примирительно высказались о скандале с участием Мамиашвили

Национальный олимпийский комитет Албании и Федерация борьбы этой страны направили в Объединенный мир борьбы (UWW) письмо с просьбой не раздувать скандал вокруг инцидента с награждением выступающего за Албанию россиянина Чермена Валиева.

Напомним: во время награждения призеров в весовой категории до 74 кг на чемпионате Европы по вольной борьбе глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал «предателем» Валиева, который в финале победил олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова.

В обращении, подписанном президентом НОК Албании Фиделем Илли, говорится, что произошедшее не было преднамеренным желанием оскорбить, а эмоциональной реакцией на поражение представителя России.

«Мы глубоко уважаем господина Мамиашвили не только как лидера мировой борьбы, но и как олимпийского чемпиона, чемпиона Европы и мира. Его наследие в этом виде спорта вызывает восхищение и признание в нашем сообществе», — говорится в письме.

Также в обращении указывается, что Чермен Валиев заверил, что у него нет никаких проблем в отношениях с президентом ФСБР.

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