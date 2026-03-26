Призер чемпионата Европы по гребле Мария Яцун умерла в возрасте 43 лет

Призер ЧЕ по гребле на байдарках Марина Яцун умерла в 43 года
Фото: [Федерация каноэ России]
Бронзовый призер чемпионата Европы по гребле на байдарках Марина Яцун умерла в возрасте 43 лет, сообщила пресс-служба Федерации каноэ России.
Бывшая спортсменка ушла из жизни после тяжелой болезни.
«Для всех, кто знал Марину Юрьевну, она навсегда останется примером душевной щедрости и преданности своему делу. Светлая, добрая память о ней навсегда сохранится в сердцах родных, близких, коллег, воспитанников и всех, кому посчастливилось быть с ней знакомым», — говорится в сообщении федерации.
Марина Яцун стала бронзовым призером чемпионата Европы в венгерском Сегеде в 2002 году в составе байдарки-четверки. Спортсменка неоднократно становилась победителем и призером чемпионата России в различных категориях. По завершении спортивной карьеры Мария Яцун продолжила работу в гребном спорте, была инструктором-методистом, судила соревнования.