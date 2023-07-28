Прижизненное издание «Евгения Онегина» ушло на аукционе за рекордную сумму

Издание «Евгения Онегина», вышедшее при жизни Александра Пушкина, стало самым дорогим прижизненным изданием русских классиков, проданном на российских аукционах, сообщили в аукционном доме «Литфонд».

Раритетную книгу продали за 26 млн рублей. Прежний рекорд принадлежал изданию поэмы «Ладомир» Велимира Хлебникова с авторским автографом – 18 млн рублей.

Так что Пушкин вырвался в рекордсмены с большим отрывом.

Также на торгах в «Литфонде» брело нового владельца первое отдельное издание «Героя нашего времени» Михаила Лермонтова. За него покупатель заплатил 6 млн рублей. «Арабески» Николая Гоголя коллекционер приобрел за 2,8 млн рублей.