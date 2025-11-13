Продюсер Дробыш: российская музыкальная индустрия нуждается в реформах

Российская музыкальная индустрия переживает период трансформации, требующий системных изменений для создания хитов, способных объединить разные поколения слушателей. Как отметил в интервью Общественной Службе Новостей продюсер Виктор Дробыш, современная молодежь демонстрирует неожиданный интерес к музыкальному наследию 90-х и нулевых, включая даже творчество Надежды Кадышевой, что свидетельствует о стирании жестких возрастных границ в музыкальных предпочтениях.

Он выделил ключевые проблемы, препятствующие появлению качественных новых хитов: дефицит талантливых авторов и нехватка вокалистов, способных профессионально исполнять перспективный материал. При этом Дробыш констатировал, что традиционная схема продвижения через продюсерские центры и сцену уступает место цифровым платформам, где неизвестные музыканты могут мгновенно обрести популярность без посредников.

По словам продюсера, следствием такой демократизации стало перераспределение внимания аудитории с мейнстримных артистов на интернет-звезд. Это создает парадоксальную ситуацию, когда хиты рождаются в цифровой среде, но их создатели часто остаются малоизвестными за пределами интернет-пространства.

Он отметил, что музыкальная индустрия стоит перед необходимостью адаптации к новым реалиям. Итогом этого процесса должно стать формирование гибкой системы, сочетающей традиционные подходы к созданию музыки с современными каналами дистрибуции, что позволит сохранить качество контента при расширении аудитории и разнообразии форматов творческого выражения.

