На фоне многочисленных молодых исполнителей на российской эстраде сохраняется круг признанных артистов, чей талант и преданность зрителям остаются непревзойденными. Как отметил в интервью продюсер Сергей Дворцов, эти звезды либо переживают вторую волну популярности, либо постоянно остаются в центре медийного внимания. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Эксперт выделил тех мастеров сцены, которые не покинули страну и продолжают служить отечественной публике. В их число вошли SHAMAN, Татьяна Куртукова, Григорий Лепс, Надежда Кадышева, Татьяна Буланова и Полина Гагарина. По словам Дворцова, эти исполнители не только давно доказали свой вокальный уровень, но и заслужили репутацию настоящих патриотов.

Такой подход формирует особые отношения между артистами и публикой, где профессиональное мастерство сочетается с гражданской позицией. Именно это единство, по мнению продюсера, делает перечисленных исполнителей главными зрительскими любимцами.

По его словам, истинное признание на родине получают не только те, кто обладает выдающимися вокальными данными, но и кто сохраняет верность стране. При этом Дворцов воздержался от оценки тех музыкантов, которые решили строить карьеру за пределами России.

