Продюсер Дворцов назвал причину расставания Прилучного и Муцениеце

Причиной развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце называют взрывной характер актера. В 2020 году Агата обвинила Павла в домашнем насилии и подала на развод. Продюсер Сергей Дворцов рассказал свою версию расставания. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, Прилучный – весьма скандальный человек, вспыльчивый, жесткий, к тому же он никогда не был обделен женским вниманием.

Продюсер добавил, что нельзя исключать и нового романа у актера на стороне.

Ранее сообщалось, что Муцениеце потребовала от Прилучного 24 млн руб. алиментов в год на детей.