KP.RU: Муцениеце потребовала от Прилучного 24 млн рублей алиментов в год на детей

Российская актриса Агата Муцениеце намерена взыскать со своего бывшего супруга и отца ее детей Павла Прилучного по 2 млн рублей алиментов в месяц. В годовом эквиваленте сумма составит 24 млн рублей, пишет KP.RU со ссылкой на знакомого артистки.

Как поведал знакомый с ситуацией друг Муцениеце, от внимания актрисы не ушел тот факт, что после выхода сериала «Жизнь по вызову» гонорары ее бывшего супруга Павла Прилучного серьезно подросли: вместо 500 тыс. рублей в день актер кладет себе в карман почти 800.

«Прилучный хочет оформить над сыном постоянную опеку, хочет забрать его у Агаты. Дочка, мол, младше, пусть пока живет с мамой. Паша даже готов предоставить суду какой-то компромат на Агату, мол, она далеко не образец морали. Прилучного сильно задело, что Агата потребовала больших выплат на детей», — пояснил знакомый Муцениеце.

Собеседник издания добавил, что в настоящее время алиментные выплаты Прилучного на каждого ребенка составляют 100 тыс. рублей.

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный и его коллега по цеху Агата Муцениеце развелись четыре года назад. Актер женился повторно и завел новую семью, уже с актрисой Зепюр Брутян. Пара воспитывает годовалого сына Микаэля. Однако прошлое никак не отпускает Прилучного: они продолжают судебные разбирательства, то из-за алиментов, то из-за общих детей.

Ранее мы писали, что Прилучный собирается отсудить у экс-супруги Муцениеце их 11-летнего сына.