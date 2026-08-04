Продюсер Дворцов объяснил популярность Вани Дмитриенко

Известный российский продюсер Сергей Дворцов высказался о причинах популярности молодого артиста Вани Дмитриенко. В интервью «Пятому каналу» медиаменеджер заявил , что взлет карьеры 20-летнего певца во многом связан с его романтическими отношениями с Анной Пересильд, дочерью актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя.

По мнению Дворцова, именно отношения с 17-летней Анной дали ему «стартап» для развития карьеры.

«Возможно, это была такая тропа, где его поддержали, где он хорошо хайпанул», — допустил продюсер.

По мнению Сергея, развитию карьеры Дмитриенко могли поспособствовать и влиятельные люди, стоящие за спиной молодого исполнителя. При этом Дворцов подчеркнул, что не отрицает таланта артиста, и назвал его концерт в «Лужниках» «шоком в хорошем смысле».

Напомним, что Дмитриенко недавно установил рекорд, став самым молодым российским артистом, который собрал стадион «Лужники» на сольном концерте. На выступлении певца присутствовало около 70 тысяч зрителей, и этот факт был зафиксирован в Книге рекордов России.

Ранее актриса Анна Пересильд высказалась о поступлении МШК к Дарье Мороз.