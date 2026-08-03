Звезда сериала «Слово пацана» Анны Пересильд высказалась о поступлении МШК к Мороз

Анна Пересильд, дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, стала студенткой Московской школы кино (МШК). 17-летняя актриса, известная по роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», будет учиться на курсе Дарьи Мороз.

Новость о поступлении вызвала бурную реакцию в Сети — многие заподозрили, что девушке помогла известная фамилия. Однако сама Анна уверена: никакого блата не было, и ее место заслужено, пишет Teleprogramma.org.

Анна рассказала, что не спешит строить прогнозы относительно учебы. Роль студентки для нее в новинку, и она планирует адаптироваться постепенно.

«Я хочу учиться у человека, с которым нет родственных связей», — призналась актриса, подчеркнув, что с уважением относится к Мороз и ее прогрессивному взгляду на кино.

Она также отметила, что на курсе уже учатся работающие артисты, и это дает возможность многому научиться друг у друга.

Семья поддерживает Анну, но она намерена идти своим путем. При этом она советуется с родителями, ведь они хорошо разбираются в кино. Сейчас актриса активно снимается в сказочном блокбастере «Садко», где сыграет княжну Любаву. Работа над фильмом идет параллельно с подготовкой к учебному году, и Анна признается, что впервые чувствует себя в статусе студентки.

Накануне сама Дарья Мороз заявила, что Анна честно заслужила свое место в МШК и ни о каком блате не было речи.