Продюсер Дворцов оценил инициативу Милонова ввести дресс-код для артистов

Инициатива депутата Виталия Милонова о запрете на излишне откровенные сценические образы звезд мгновенно нашла горячий отклик в культурной среде. Продюсер Сергей Дворцов, выразив полную солидарность с парламентарием, заявил, что подобная мера в нынешних реалиях давно назрела. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По мнению Дворцова, любая вульгарность на публике вызывает у зрителя лишь закономерное раздражение. В непростое время артисты не должны демонстрировать похабщину своей стране, а, напротив, обязаны стать положительным примером для социума. Продюсер задается риторическим вопросом: о каком примере может идти речь, если со сцены демонстрируют голые части тела.

Эксперт подчеркнул, что желание оголяться следует реализовывать в строго отведенных для этого местах, а не на публике. Для приведения артистического сообщества к единому стандарту Дворцов считает необходимым принятие закона, который утвердит обязательный дресс-код для выступающих и запретит появляться перед поклонниками в неглиже.

По его мнению, инициатива депутата Милонова переросла в серьезное публичное обсуждение, которое может иметь конкретные последствия в виде законодательного регулирования внешнего вида артистов. Итогом может стать формирование новых, более строгих правил для публичных персон, соответствующих запросу общества на моральную четкость и положительные идеалы.

Ранее также музыкальный критик Соседов оценил идею Милонова запретить звездам оголяться на публике.