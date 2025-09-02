Критик Соседов оценил идею Милонова запретить звездам оголяться на публике

Инициатива депутата Госдумы Виталия Милонова о запрете полуобнаженных сценических образов артистов вызвала оживленную дискуссию в культурной среде. Поводом стало выступление певицы Глюкозы в откровенном наряде, который парламентарий счел неприемлемым для публичной аудитории. Музыкальный критик Сергей Соседов поддержал позицию депутата, отметив, что многие современные звезды переходят границы уважения к зрителю. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он подчеркнул, что даже на Западе, где подобная практика была распространена ранее, откровенные наряды на сцене теперь считаются признаком дурного вкуса. По его словам, сегодня публику покоряет прежде всего талант, а не эпатажные костюмы.

По мнению Соседова, последствием таких выступлений может стать постепенная девальвация художественной ценности шоу-программ и смещение акцента с творчества на провокацию. Это формирует у аудитории, включая молодежь, искаженные представления о нормах публичного поведения.

Он резюмировал, что итогом дискуссии становится осознание необходимости баланса между творческой свободой и этическими нормами. Как отмечают эксперты, современное искусство должно стремиться к содержательности, а не к скандальной известности, и именно этот путь позволит сохранить уважение зрителя и культурную ценность выступлений.

