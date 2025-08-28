Продюсер Дворцов предрек большой успех Кадышевой в жанре рэпа

Неожиданный творческий эксперимент народной артистки России Надежды Кадышевой вызвал живой отклик в интернете. Видео, где певица, известная по фольклорным хитам, исполняет фрагмент в рэперском стиле, мгновенно стало вирусным и породило дискуссию о смене ее музыкального амплуа. Продюсер Сергей Дворцов, комментируя ситуацию, охарактеризовал Кадышеву как «новую примадонну российской эстрады», которая сумела сохранить популярность у разных поколений. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, обращение к рэпу — стратегический шаг, позволяющий артистке укрепить позиции среди молодой аудитории и привлечь внимание нового поколения слушателей. Этот эксперимент может открыть для Кадышевой новые профессиональные горизонты. Дворцов прогнозирует волну интереса со стороны молодых артистов, желающих записать совместные треки, что способно привести к созданию межжанровых коллабораций и обновлению ее репертуара.

Продюсер добавил, что творческий эксперимент не вызвал негативной реакции публики, что свидетельствует о высоком уровне доверия к артистке и готовности аудитории принимать ее творческие поиски.

