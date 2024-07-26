По словам концертного директора Сергея Дворцова, народная артистка СССР Алла Пугачева может до конца летнего сезона снова приехать в нашу страну. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что, в отличие от мужа, у Примадонны все хорошо. Максим Галкин* же, напротив, начинает спиваться на фоне того, что ему перекрывают кислород и уменьшают гонорары, однако этого следовало ожидать.

По мнению продюсера, сама Алла Борисовна чувствует себя прекрасно и полностью занята делами с детьми.

Он добавил, что Примадонна продолжит частично гастролировать по странам Европы с тем концертом, который она отыграла в 75-летие. Однако для того, чтобы в конце года выступить в нашей стране, она сейчас делает все, чтобы ее простили.

*внесен в список иноагентов РФ.