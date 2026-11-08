Массированная атака БПЛА: средства ПВО отразили налет более сотни беспилотников

Минобороны: над 10 регионами России и Азовским морем сбили 142 украинских БПЛА

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 142 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Воздушная атака носила масштабный характер и затронула сразу 10 регионов страны, а также прилегающую акваторию. Дежурные расчеты ПВО работали в усиленном режиме в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Воронежской и Ростовской областями.

Кроме того, вражеские беспилотники были своевременно обнаружены и ликвидированы на подлетах в Московском регионе, над территорией Республики Крым и над волнами Азовского моря. Все выявленные цели типа «крыло» были успешно нейтрализованы еще в воздухе.

Актуально

Читайте также

В Египте рядом с отдыхающими россиянами раздалась серия взрывов

В Египте рядом с отдыхающими россиянами раздалась серия взрывов

Врачей нет, питались травой: эвакуированная семья раскрыла ужасы выживания в Алешках на фоне обстрелов

Врачей нет, питались травой: эвакуированная семья раскрыла ужасы выживания в Алешках на фоне обстрелов

Роковая ошибка на мокрой трассе: автовладельцам наглядно показали риски вождения в непогоду

Роковая ошибка на мокрой трассе: автовладельцам наглядно показали риски вождения в непогоду

В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве родственника из-за наследства

В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве родственника из-за наследства

«Кто-то взял за плечо»: испанский политолог чудом выжил под огнем в Донецке

«Кто-то взял за плечо»: испанский политолог чудом выжил под огнем в Донецке

В лесу Подмосковья нашли тело женщины, жестоко убитой экс-супругом

В лесу Подмосковья нашли тело женщины, жестоко убитой экс-супругом

Игра со смертью: транспортная полиция устраивает облавы на зацеперов Ярославского направления

Игра со смертью: транспортная полиция устраивает облавы на зацеперов Ярославского направления

Жесткие меры: миграционная политика РФ направлена на порядок и профилактику

Жесткие меры: миграционная политика РФ направлена на порядок и профилактику

«Деревенская гармошка»: пилот высмеял состояние полосы в аэропорту Кузбасса

«Деревенская гармошка»: пилот высмеял состояние полосы в аэропорту Кузбасса

Мазут вместо моря: россияне застряли на курортах ОАЭ из-за ЧП

Мазут вместо моря: россияне застряли на курортах ОАЭ из-за ЧП

Тайная пыточная под Киевом: скандал вокруг подвала для дезертиров всколыхнул Украину

Тайная пыточная под Киевом: скандал вокруг подвала для дезертиров всколыхнул Украину

Мечтавшая о США с новым возлюбленным россиянка могла стать жертвой расправы

Мечтавшая о США с новым возлюбленным россиянка могла стать жертвой расправы

Добавьте mosregtoday.ru в избранное