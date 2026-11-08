Массированная атака БПЛА: средства ПВО отразили налет более сотни беспилотников

В течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 142 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Воздушная атака носила масштабный характер и затронула сразу 10 регионов страны, а также прилегающую акваторию. Дежурные расчеты ПВО работали в усиленном режиме в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Воронежской и Ростовской областями.

Кроме того, вражеские беспилотники были своевременно обнаружены и ликвидированы на подлетах в Московском регионе, над территорией Республики Крым и над волнами Азовского моря. Все выявленные цели типа «крыло» были успешно нейтрализованы еще в воздухе.