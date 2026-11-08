Врач раскрыла реальные причины онемения рук по ночам

Ночное онемение рук обычно связано не с позвоночником, а с туннельными синдромами, рассказала в беседе с RT невролог клиники «Атрибьют» Мария Лавренова. Врач объяснила, как отличить одну причину от другой.

Когда руки немеют по ночам, многие первым делом думают о проблемах с позвоночником. Однако, по словам невролога Марии Лавреновой, чаще всего виноваты туннельные синдромы. Дело в том, что во сне мы подгибаем запястья или подолгу лежим на руке, сдавливая нерв. Симптомы дают о себе знать в покое и нередко будят человека: появляются онемение, жжение, покалывание. Механизм простой — нерв раздражается в локтевом или запястном канале.

Картина зависит от того, какой именно канал пострадал. При запястном синдроме немеют большой, указательный, средний пальцы и половина безымянного, при локтевом — безымянный и мизинец, уточнила врач.

Грыжа диска в шее тоже сдавливает нервный корешок и дает онемение в пальцах, но выглядит иначе. По словам Лавреновой, симптомы шейной радикулопатии непостоянны, возникают и днем, и ночью, часто связаны с движением шеи и обычно сопровождаются болью, отдающей от шеи в руку. А зона онемения соответствует конкретному корешку: C6 — большой и указательный пальцы, C7 — средний, C8 — безымянный и мизинец.

Отличить одно от другого несложно: при туннельных синдромах боли в шее нет, а онемение четко локализовано в зоне нерва. Диагноз ставит врач после осмотра. Если есть подозрение на грыжу, может понадобиться МРТ, а при туннельном синдроме — электронейромиография, заключила невролог.