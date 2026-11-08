Простуда может лишить слуха: на что нельзя закрывать глаза после болезни

Насморк прошел, температура нормализовалась, а одно ухо будто заложило ватой — знакомая ситуация после простуды. Однако иногда за таким симптомом скрывается не просто временный дискомфорт, а воспаление среднего уха или другое нарушение слуха. В отдельных случаях счет может идти на часы. Почему обычная ОРВИ способна повлиять на слух и какие сигналы нельзя игнорировать, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-оториноларинголог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Ирина Коршунова.

Оказывается, нос, носоглотка и уши теснее связаны между собой, чем кажется. Во время простуды воспаление может затрагивать не только слизистую носа, но и слуховую трубу — канал, который соединяет носоглотку со средним ухом.

«Во время ОРВИ воспаление и отек слизистой оболочки носоглотки могут нарушать работу слуховой (евстахиевой) трубы, которая соединяет носоглотку со средним ухом», — объяснила Коршунова.

Из-за этого нарушается вентиляция барабанной полости, а за барабанной перепонкой может скапливаться жидкость. Человек ощущает давление, заложенность, начинает хуже слышать. Иногда инфекция приводит к развитию острого среднего отита.

По словам специалиста, поводом обратиться к врачу должны стать боль в ухе, шум или звон, ощущение давления, выделения из слухового прохода, головокружение и заметное ухудшение слуха. Особенно внимательно нужно отнестись к ситуации, когда слух пропадает или резко снижается буквально за несколько часов.

«Внезапное снижение слуха, возникшее за несколько часов, требует срочного обращения к врачу, даже если нет боли», — подчеркнула оториноларинголог.

Такое состояние может быть признаком внезапной нейросенсорной тугоухости. При этом нарушении поражается звуковоспринимающий аппарат, а промедление с началом лечения может снизить шансы на восстановление слуха.

При появлении неприятных ощущений некоторые пытаются прогревать ухо, использовать оставшиеся после предыдущей болезни капли или самостоятельно подбирать препараты. Однако такие действия могут оказаться не только бесполезными, но и небезопасными.

«Не стоит самостоятельно прогревать ухо или использовать ушные капли без назначения специалиста», — предупредила Коршунова.

Тактика лечения зависит от причины нарушения: обычной заложенности после ОРВИ, среднего отита или поражения внутреннего уха. Поэтому при ухудшении слуха важно не экспериментировать с домашними средствами, а выяснить, что именно произошло.