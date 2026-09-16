Продюсер Дзюник высказался о панк-образе Савичевой

39-летняя Юлия Савичева сменила амплуа: из лирической поп-певицы она превратилась в рокершу с экстрим-вокалом. Продюсер Леонид Дзюник в беседе с NEWS.ru раскритиковал новый образ артистки, назвав его «жутью».

Продюсер предположил, что перемены в образе Савичевой могли произойти из-за каких-то событий в ее жизни, и провел параллель с изменениями в образе певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Ионова).

«Наша российская публика все же любит лирические песни, чтоб можно было поплакать. Ну или посмеяться. Но уж точно не крик, это не из нашей культуры», — сказал Дзюник.

По его мнению, экстрим-вокал небезопасен — он может навредить голосовому аппарату Савичевой.

Продюсер Иосиф Пригожин высказался более сдержанно: он признал право артиста на эксперименты, но отметил, что из-за них артист рискует потерять часть прежних поклонников и не найти новых.

Ранее певица Юлия Савичева призналась, что десятидневный цифровой детокс помог ей пережить критику.