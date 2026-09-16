Исторический шаг: жители Донбасса и Новороссии впервые выберут депутатов Госдумы

Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с РФ будут выбирать депутатов Государственной думы. Об этом заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам перед выборами.

Глава государства назвал нынешнюю кампанию значимой и во многом определяющей. По его словам, столь масштабный процесс голосования развернется в условиях спецоперации. Президент подчеркнул, что участие в выборах — это общий вклад в победу, и голос каждого избирателя имеет значение.

Путин выразил уверенность, что победу одержат самые достойные кандидаты и настоящие патриоты. По его словам, это станет общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу.

Выборы будут проходить в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Всего состоятся более 2,2 тыс. кампаний разного уровня. Россияне выберут 20,7 тыс. депутатов и глав администраций.

Параллельно в 33 регионах пройдет дистанционное электронное голосование. По последним данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, заявления для участия в нем подали свыше четырех миллионов избирателей.

Ранее Путин заявил, что уверен в высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму.