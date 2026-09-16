Ирина Фаевская приняла участие в заседании Мособлизбиркома по вопросам подготовки к выборам
Омбудсмен Подмосковья приняла участие в заседании по подготовке к выборам
Фото: [пресс-служба Мособлизбиркома]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в заседании контрольно-ревизионной службы при Мособлизбиркоме на тему подготовки к выборам. Мероприятие открыл председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.
В ходе заседания участники обсудили вопросы обеспечения безопасности избирательного процесса и общественного порядка, а также порядок действий избирательных комиссий по передаче и получении бюллетеней.
«Во все дни голосования мы будем посещать избирательные участки, различные социальные, а также пенитенциарные учреждения. Наши члены Молодежного совета в составе мониторинговых групп будут посещать избирательные участки по проверке их доступности для маломобильных граждан, — рассказала Фаевская.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.