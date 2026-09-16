В Подмосковье в рамках подготовки к отопительному сезону стартовали пробные топки на коммунальных объектах

Пробные топки стартовали на коммунальных объектах в Подмосковье в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Как отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов, за лето в регионе проверили состояние более 2,7 тыс. котельных, 1,4 тыс. ЦТП и порядка 11 тыс. км тепловых сетей. На объектах обновили системы управления и контроля, провели гидравлические испытания.

«Сейчас важно проактивно выявить все наиболее уязвимые места. Смотрим давление, температуру, как реагирует оборудование. Датчики сегодня стоят на 95% котельных и 85% ЦТП области. Все данные в режиме реального времени передаются в ЖКХ-Центр», — сообщил он.

Мурашов добавил, что топки во всех округах региона будут проведены до начала отопительного сезона. Его планируется открыть, когда среднесуточная температура воздуха не будет превышать +8 градусов.

Сегодня пробные топки проводятся в 17 округах Подмосковья. В некоторых котельных, оснащенных резервным топливным хозяйством, дополнительно проводят пробные запуски на резервном топливе.

Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к осенне-зимнему периоду.