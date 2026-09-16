Красногорцы и местная колдунья отучили любителей халявы обдирать клумбы

Жители одного из жилых комплексов Красногорска решили необычным способом защитить дворовые клумбы от тех, кто регулярно ломал ветки, вырывал цветы и уносил растения. Как узнал REGIONS , за помощью обратились к потомственной колдунье.

Жизнь дворовых клумб в жилом комплексе могла бы быть вполне идиллической, если бы не регулярные набеги цветочных воров. Местные жители сами покупают саженцы, ухаживают за растениями и стараются сделать территорию вокруг домов красивее.

Елена, которую соседи называют главной озеленительницей и хранительницей клумб, рассказала REGIONS, что особенно часто злоумышленники покушались на сирень, тюльпаны и гортензии. Весной с кустов обламывали ветки, а тюльпаны в мае вырывали вместе с луковицами. При этом страдали не только сами растения, но и соседние посадки.

После обращений в полицию ситуация полностью не изменилась: одних нарушителей сменяли другие. Тогда жильцы решили использовать более необычный метод защиты и пригласили потомственную ведунью, которая живет в том же доме.

Колдунья провела свой ритуал возле клумб, а затем появилась табличка с предупреждением о «порче» для тех, кто решит покуситься на растения. Как рассказала Елена, после этого уже три недели никто не трогает посадки, дворовые «романтики» действительно обходят цветники стороной.

Денег за необычную услугу ведунья не попросила. Как выяснилось, защищала она не только чужие цветы: колдунья сама живет в этом доме и заинтересована в том, чтобы клумбы оставались целыми.