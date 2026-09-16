Загадочный артефакт с двумя лицами: в Новгороде нашли 1000-летнее навершие

В Великом Новгороде на Троицкой улице обнаружено редкое деревянное навершие XI века с двумя лицами — мужским и женским, которое поступило на реставрацию в «Новгородский музей-заповедник». Об этом сообщает Lenta.ru.

Эта находка выделяется на фоне более чем 80 подобных предметов, уже хранящихся в музее. Обычно резьба украшает только одну сторону навершия, а черты лица обозначены схематично. Новый артефакт отличается тщательной проработкой деталей и наличием двух лиц — с одной стороны мужского, с другой женского. Предположительно, его создал опытный резчик. Материалом послужила вишня.

Большинство исследователей связывают такие предметы с ритуалами, однако для чего именно использовалось это навершие и какой предмет оно украшало, пока остается загадкой. Известно лишь, что находка сделана на территории Людина конца — одного из древнейших районов Новгорода. В XI–XV веках здесь располагалась усадьба с жилыми и хозяйственными постройками.

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