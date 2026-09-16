Путин высказался об участии бойцов СВО на выборах в Госдуму
Путин рассчитывает на активное участие бойцов СВО в выборах в Госдуму
Фото: [Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам прошло под руководством президента России Владимира Путина/Медиасток.рф]
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что бойцы СВО примут активное участие в выборах в Госдуму. По его словам, солдаты и офицеры, которые ведут трудную боевую работу, не останутся в стороне от голосования.
По словам Путина, выборы в Госдуму в 2026 году пройдут на фоне действующей спецоперации, а ее бойцы смогут отдать свой голос за кандидатов.
«Солдаты и офицеры, которые ведут трудную боевую работу, примут активное участие в выборах», — заявил глава государства.
Напомним, россияне определяют будущее страны с 18 по 20 сентября. В эти даты проходят выборы в парламент. Гражданам предстоит избрать 450 депутатов Государственной думы РФ IX созыва — половину по федеральным спискам, половину по одномандатным округам.
Таким образом, каждый избиратель получает два бюллетеня. В федеральный вошли партии: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Родина».
Жители Подмосковья получают еще два бюллетеня — в регионе избирают 50 депутатов Мособлдумы VIII созыва: 25 по спискам, 25 по одномандатным округам. В Коломне, Химках, Пушкино и Лобне также проходят выборы местных Советов депутатов.