Путин высказался об участии бойцов СВО на выборах в Госдуму

Фото: [ Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам прошло под руководством президента России Владимира Путина/Медиасток.рф ]

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что бойцы СВО примут активное участие в выборах в Госдуму. По его словам, солдаты и офицеры, которые ведут трудную боевую работу, не останутся в стороне от голосования.

По словам Путина, выборы в Госдуму в 2026 году пройдут на фоне действующей спецоперации, а ее бойцы смогут отдать свой голос за кандидатов.

«Солдаты и офицеры, которые ведут трудную боевую работу, примут активное участие в выборах», — заявил глава государства.

Напомним, россияне определяют будущее страны с 18 по 20 сентября. В эти даты проходят выборы в парламент. Гражданам предстоит избрать 450 депутатов Государственной думы РФ IX созыва — половину по федеральным спискам, половину по одномандатным округам.

Таким образом, каждый избиратель получает два бюллетеня. В федеральный вошли партии: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Родина».

Жители Подмосковья получают еще два бюллетеня — в регионе избирают 50 депутатов Мособлдумы VIII созыва: 25 по спискам, 25 по одномандатным округам. В Коломне, Химках, Пушкино и Лобне также проходят выборы местных Советов депутатов.