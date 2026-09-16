Укрытие только навредит: дачникам дали советы по защите растений в Подмосковье осенью

Правильное укрытие садовых растений защищает подмосковные посадки от ледяного ветра и резких температурных скачков — эксперт по садоводству Екатерина Рассадина в беседе с REGIONS подробно рассказала, каким культурам требуется обязательная защита на зиму, а кто легко перенесет холода под естественным снеговым покровом.

Осенью в Московской области основную угрозу для зеленых насаждений представляют не столько суровые морозы, сколько порывистый ледяной ветер, иссушающий кору и почки, а также температурные качели. Заниматься укрытием посадок стоит в период с конца октября до середины ноября. Главное — успеть после первых легких заморозков, но до промерзания почвы и выпадения постоянного снега.

Обязательной защиты требуют чайно-гибридные и плетистые розы: без укрытия они вымерзают до самого уровня снега. Коротко обрезать их осенью не нужно — длинные побеги помогают удерживать снег. Достаточно удалить листья с невызревшими бутонами и окучить основание куста сухой землей или торфом на высоту 20–30 сантиметров.

Крупнолистная гортензия цветет на побегах прошлого года, поэтому при подмерзании верхушек пышных бутонов летом можно не ждать. Молодые кустики стоит засыпать сухой листвой и накрыть обычным ящиком. Взрослые растения аккуратно связывают, пригибают к земле и сооружают над ними каркас из дуг со спанбондом.

Для рододендронов и вечнозеленых кустарников главными врагами становятся зимнее солнце и ледяной ветер: их листья активно испаряют влагу, которую замерзшие корни не могут восполнить. Для них лучше соорудить шалашик из палок с южной стороны и обмотать его мешковиной или белым спанбондом. Использовать полиэтилен категорически запрещено — под ним растение просто задохнется.

При этом многие популярные культуры отличаются высокой морозостойкостью и не требуют лишней заботы. Районированные сорта яблонь, груш, слив и вишен отлично зимуют без обматывания стволов тканью. Смородина, крыжовник, жимолость и калина прекрасно переносят зиму под снегом — им достаточно мульчирования почвы перегноем. Дикорастущие ели, сосны и пихты вовсе не нуждаются в защите, а туи и можжевельники стоит лишь перевязать веревкой, чтобы мокрый снег не деформировал крону.