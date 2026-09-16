Путин обратился к россиянам: голос каждого имеет значение

Президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением к гражданам в преддверии выборов, подчеркнув, что голос каждого избирателя имеет значение и определяет, какие политические силы будут представлять интересы людей на всех уровнях. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства не стал ходить вокруг да около. Он прямо заявил: каждый голос на выборах — не формальность, а реальный рычаг. От личного выбора каждого напрямую зависит, кто именно будет отстаивать интересы людей в федеральном парламенте, в регионах и на местном уровне. Президент особо выделил, что это касается всех без исключения.

Путин подчеркнул: от всех нас, от личного выбора каждого зависит, какие политические силы получат представительство. Это не просто слова, а руководство к действию. Глава государства дал понять, что участие в выборах — это не рутина, а инструмент влияния на будущее страны. Он призвал россиян осознанно подойти к голосованию, ведь от их решения зависит, кто будет защищать интересы граждан в законодательных органах всех уровней.

Ранее Путин высказался об участии бойцов СВО на выборах в Госдуму.