«В строгом соответствии с законом»: Путин высказался о легитимности выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин заявил, что предстоящие выборы состоятся в строгом соответствии с законом и в установленные сроки. Глава государства обратился к гражданам перед выборами в Госдуму, призвав прийти каждого для определения будущего страны.

По словам Путина, каждый гражданин должен прийти на выборы, а результаты подтвердят зрелость российского общества и сплоченность, которая определит дальнейший вектор развития страны и ее будущее. По его словам, кампания должна пройти без нареканий, в строго установленные сроки и в рамках закона.

«В строгом соответствии с законом и в установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной думы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов органов муниципальной власти», — сказал Путин в обращении к россиянам.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся в сентябре. Голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября. Ранее Путин называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.

Всего в единый день голосования 2026 года пройдут более 2,2 тыс. кампаний разного уровня. Предстоит заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Напомним, что в 2026 году в голосовании впервые примут участие жители Донбасса и Новороссии.