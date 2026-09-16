Осенние дожди оживили главный лишайник «Лосиного острова»

В национальном парке «Лосиный остров» с наступлением осени фиксируют активность пельтигеры — необычного лишайника из семейства пельтигеровых. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на пресс-службу заповедной территории.

Пельтигера представляет собой союз гриба и водоросли: гриб создает защитную структуру и удерживает влагу, а водоросль вырабатывает питательные вещества с помощью фотосинтеза. Именно в сентябре этот организм проявляет наибольшую жизненную силу. По словам биологов нацпарка, из-за прохлады и повышенной влажности лопасти лишайника насыщаются водой и становятся упругими, а иногда появляются плодовые тела со спорами.

В сухом состоянии слоевище обычно выглядит серо-коричневым, но при увлажнении приобретает ярко-зеленый или оливковый оттенок. Издалека деревья, покрытые пельтигерой, кажутся серебристыми.

Пельтигера не относится к исчезающим видам, однако выполняет важнейшую функцию биоиндикатора. Ее присутствие свидетельствует о благополучии природной территории и чистоте воздуха. Лишайники этого рода крайне чувствительны к содержанию диоксида серы в атмосфере, поэтому их наличие говорит об отсутствии серьезных промышленных загрязнений.

На территории России и Подмосковья встречается несколько разновидностей растения. Пельтигера собачья часто растет на старых замшелых пнях и поваленных деревьях, прикрепляясь к ним толстыми тяжами — ризинами. А пельтигера пупырчатая может достигать внушительных размеров: длина ее листовидного слоевища порой составляет до 140 мм.

Пельтигера широко распространена во влажных и прохладных регионах Северного полушария. Она осваивает самые разные среды обитания — от почвы и камней до коры деревьев и моховых участков, создавая плотные зеленые ковры на лесной подстилке.