На региональных дорогах Московской области в рамках нацпроекта установили 8,8 тыс. катафотов

На региональных дорогах Подмосковья в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» установили 8,8 тыс. катафотов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Катафоты устанавливали в местах с высокой аварийностью. Всего было оборудовано 111 дорожных участков в 18 округах региона. Наибольший объем работ выполнили в Шатуре, Чехове и Балашихе. В Шатуре установили 2,4 тыс. катафотов на 34 участках дорог, в Чехове — 758 на 13 участках, в Балашихе — 708 на 8 участках.

«Светоотражающие элементы смонтировали на осевой линии дорог в шахматном порядке, чтобы повысить видимость для водителей и предотвратить выезд на полосу встречного движения на участках вне населенных пунктов, где имеются опасные повороты, в том числе на местах, где ранее произошли ДТП с летальным исходом», — рассказал глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.

В 2025 году на региональных дорогах Подмосковья было установлено 13 тыс. катафотов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге.