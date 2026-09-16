Путин обратился к россиянам: полное обращение

Президент России Владимир Путин выступил с традиционным телеобращением к гражданам перед парламентскими выборами, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Глава государства подчеркнул, что голос каждого избирателя имеет значение и определит будущее страны. Об этом сообщает ТАСС.

Путин отметил, что выборы депутатов Госдумы, законодательных собраний и руководителей регионов пройдут в строгом соответствии с законом. Впервые в голосовании примут участие жители Донбасса и Новороссии — они выберут депутатов Госдумы после воссоединения с Россией. Президент выразил уверенность, что активное участие примут солдаты и офицеры, ведущие боевую работу. Их мужество он назвал примером для всей страны.

Путин подчеркнул, что Россия знает, за что сражается, и долг каждого гражданина — внести вклад в победу. Участие в выборах, которые проходят в Год единства народов России — это тоже ответственность и вклад в укрепление страны. Президент заявил, что выбор народа покажет сплоченность и готовность противостоять тем, кто хочет ослабить Россию, лишить ее суверенитета.

Глава государства призвал граждан реализовать конституционное право и принять обдуманное решение. Голосование продлится три дня, и результаты должны подтвердить зрелость российского общества. Путин уверен, что победу одержат самые достойные и компетентные кандидаты, настоящие патриоты, доказавшие преданность Родине. Участие в выборах — общий вклад в победу России.

Ранее Путин заявил о значении голоса каждого избирателя.