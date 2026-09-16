«Энергосберегающий танец» и две танцовщицы: Татьяна Буланова удивила фанатов новым шоу

57-летняя певица Татьяна Буланова решила доказать публике, что может устроить зажигательное шоу на сцене собственными силами, сообщает Super. После скандала с увольнением старого коллектива певица выступила с двумя танцовщицами, которые заменили прежнюю «энергосберегающую» команду.

Пользователи отметили, что концерт был потрясающим, но команде Татьяны нужны стилист и хореограф нового поколения. Часть поклонников считает, что пока рано делать выводы об эффективности обновленной команды.

При этом некоторые зрители оставили положительные отзывы и похвалили Татьяну за смелость. Другие комментаторы посоветовали певице сосредоточиться исключительно на вокальных данных.

В ноябре 2025 года стало известно, что танцоры Максим и Алена Алалыкины ушли от Булановой. Их представитель тогда сообщил о конфликте с новым директором артистки и применении силы, а сама Буланова назвала уход танцоров предательством.

Ранее сообщалось, что Татьяна Буланова и Анна Семенович перестали общаться после ссоры за кулисами из-за песни.