Композитор Куинси Джонс, работавший с Джексоном и Синатрой, умер в возрасте 91 года

Американский композитор и музыкальный продюсер Куинси Джонс скончался на 92-м году жизни. О кончине со ссылкой на семью музыканта передает телеканал ABC News.

Согласно предоставленной информации, Джонсона не стало в ночь на понедельник, 4 ноября. Композитор умер в своем доме в Лос-Анджелесе на глазах у родных.

«Мы должны поделиться новостью о кончине нашего отца и брата Куинси Джонса. И хотя это невероятная потеря для нашей семьи, мы должны отмечаем великую жизнь, которую он прожил, и знаем, что такого человека, как он, не будет никогда», — приводит телеканал отрывок из заявления семьи Джонса.

Отметим, что Джонсон за годы своей музыкальной карьеры работал не с одной сотней певцов. Среди его друзей были Рэй Чарльз и Фрэнк Синатра. Композитор и продюсер также принимал непосредственное участие в записи, пожалуй, самого популярного альбома короля поп-музыки Майкла Джексона — Thriller.

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