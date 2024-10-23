В Италии скончался легендарный российский телеведущий Андрей Егоршев

В Италии на 60-м году жизни скончался легендарный российский теле- и радиоведущий Андрей Егоршев. Об этом на своей странице в соцсети сообщила его жена.

Андрей Егоршев родился в городе Жуковский в 1965 году. После окончания школы он поступил на механический факультет МИИГА, но не окончил обучение. В 1993 году Егоршев окончил факультет журналистики Московского государственного университета. С 1992 по 1999 год Андрей Егоршев работал на телевидении. Они вел передачи «Пресс-экспресс» и сотрудничал с передачей «Неделя» на ТВЦ. Также Егоршев вел обзор прессы для радиостанций.

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