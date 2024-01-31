Продюсер Матвиенко оценил судьбы покинувших Россию артистов

По словам музыкального продюсера Игоря Матвиенко, у покинувших нашу страну артистов будет шанс вернуться и вновь выступать перед жителями РФ, если они поменяют свою позицию, поскольку русский народ умеет прощать. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что в таком случае люди продолжат ходить на их концерты, поскольку заслуг данных людей не отменишь.

По мнению продюсера, это касается именно «больших артистов» и исполнителей «больших песен».