Продюсер назвал капризом отказ Долиной покупать жилье «подешевле»

История с переездом Ларисы Долиной на съемную квартиру обретает новые детали. Как предполагает в беседе с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко, дело может быть не в отсутствии у певицы средств на покупку жилья, а в ее нежелании идти на компромисс. По его мнению, Долина демонстрирует «капризное поведение», отказываясь приобретать новую недвижимость лишь потому, что не может найти вариант, равный по комфорту и престижу ее прежней квартире в элитных Хамовниках.

Рудченко напоминает, что квартира, отошедшая Полине Лурье, вряд ли была единственным жильем артистки. Проблема, как считает эксперт, в другом: певице было комфортно в центре Москвы на большой площади, а нынешние предложения рынка ее не устраивают. Таким образом, ситуацию можно описать фразой «хотеть и мочь — разные вещи». Певица, по словам продюсера, определенно может купить себе жилье, просто вынуждена искать вариант «подешевле» или менее статусный.

Итогом этого каприза, по версии Рудченко, и становится публичное заявление о съемной квартире, которое он расценивает как своеобразное «фи» — демонстративное недовольство и нежелание мириться с изменившимися обстоятельствами. Эта позиция, как полагает критик, говорит не о бедственном положении звезды, а о ее высоких требованиях и неготовности поступиться прежним уровнем жизни.

Ранее он заявил, что Долина пытается манипулировать общественным мнением.