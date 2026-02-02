Продюсер обвинил Ларису Долину в попытке вызвать жалость заявлением о съемной квартире

Заявление певицы Ларисы Долиной о переезде на съемную квартиру вызвало скепсис в профессиональной среде. Известный продюсер Павел Рудченко в интервью NEWS.ru высказал мнение, что артистка лукавит, создавая информационный повод, чтобы давить на жалость публики.

По его словам, за долгие годы успешной карьеры на эстраде Долина вполне могла заработать не на одну квартиру и обеспечить жильем своих детей. Рудченко обратил внимание на нестыковки: странно выглядит ситуация, когда человек, способный позволить себе отдых в Дубае за крупную сумму, одновременно заявляет о финансовых проблемах с жильем. Продюсер также напомнил, что в СМИ ранее появлялась информация о принадлежащих Долиной особняке, транспортных средствах и бизнесе, что ставит под сомнение искренность ее жалоб.

По мнению эксперта, эта история — скорее пиар-ход, чем отражение реальных трудностей. Рудченко считает, что Долиной стоило бы просто признать свою неправоту в истории с квартирным долгом и продолжать работать, а не пытаться манипулировать общественным мнением, возможно, рассчитывая на какую-либо государственную субсидию. Итогом такого поведения, как полагает продюсер, становится не сочувствие, а еще большая потеря доверия к артистке со стороны как коллег, так и зрителей.

Ранее она рассказала о съемном жилье и любимых кошках.