Продюсер объяснил исчезновение Ваенги ее выбором в пользу семьи

Поклонники Елены Ваенги нередко задаются вопросом, почему певица, чей хит «Курю» знала вся страна, в последнее время практически не появляется ни на сцене, ни в светской хронике. По мнению музыкального продюсера Сергея Дворцова, все гораздо проще и человечнее, чем можно было бы предположить. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что артистка сделала осознанный выбор в пользу тихого семейного счастья. Она предпочла медийной суете и обязательным светским раутам роль счастливой матери и жены, проводя новогодние праздники не на звездных корпоративах, а в узком кругу самых близких людей.

По мнению продюсера, это решение, впрочем, имеет и свои последствия в мире шоу-бизнеса, который редко прощает долгое отсутствие. Дворцов напоминает, что слава — явление не вечное, она требует постоянной подпитки: новых хитов, телевизионных проектов, пиара и порой даже намеренных медиавбросов. Не каждый артист готов на такую непрерывную гонку. Кроме того, огромную роль играет фигура агента, который может как выстроить карьеру, так и неверно направить ее.

Он уточнил, что выбор Ваенги, хоть и понятный с человеческой точки зрения, ставит крест на ее былой популярности. Продюсер проводит параллель с судьбой других звезд, таких как Стас Михайлов или Влад Топалов, которым после долгого перерыва уже не удалось вернуть себе прежние позиции. Возвращение на звездный Олимп после такой паузы — задача почти невыполнимая. Ваенга обменяла блеск софитов на личное благополучие, и мир шоу-бизнеса, судя по всему, принял этот ее выбор как окончательный.

Ранее он объяснил, почему «Инь-Ян» не вернется на музыкальный Олимп.