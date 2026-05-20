Автор песен для Елены Ваенги скончался прямо в аэропорту Белграда

Иеромонах Роман (в миру Александр Иванович Матюшин) скончался 19 мая в здании аэропорта Белграда, возвращаясь на родину, пишет The Voice. Ему был 71 год. О смерти автора стихов для Елены Ваенги, Жанны Бичевской и Сергея Безрукова сообщил священник-блогер Альвиан Тхелидзе.

Будущий поэт родился 16 ноября 1954 года. В 1972 году поступил на филологический факультет Калмыцкого университета, но выпускные экзамены не сдал. В 1980 году ушел в Вильнюсский Свято-Духов монастырь, затем перебрался в Псково-Печерскую обитель. В 1985 году был рукоположен в иеромонахи. С 1994 года жил затворником в скиту Ветрово Псковской области.

Первые произведения отец Роман создал в начале 1990-х по благословению митрополита Иоанна. Два сборника — «Русский куколь» и «Внимая Божьему веленью» — вышли с благословения патриарха Алексия II.

Песни на его стихи исполняли звезды первой величины. Елена Ваенга спела его «Горе мне», Сергей Безруков получил от иеромонаха Романа письменное разрешение на использование его текстов для альбома «Страсти по Емельяну». В копилке исполнителей — Жанна Бичевская, Олег Погудин, Николай Гнатюк и Максим Трошин.

В 2012 году иеромонах Роман получил Всероссийскую православную литературную премию имени святого Александра Невского. В 2015-м — золотую медаль Пушкина на форуме «Золотой Витязь». До самого конца Роман оставался поэтом.

Несколько лет назад он сформулировал свое кредо: «Чем больше слов, тем меньше правды в них. Молитв прошу! Прошу молитв одних!».

