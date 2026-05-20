В Пушкинском наполовину завершили капремонт Софринского образовательного комплекса

На улице Полевая, 5, поселка Софрино в Пушкинском округе продолжается капитальный ремонт третьего корпуса «Софринского образовательного комплекса», строительная готовность объекта достигла 52%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы более 90 человек и три единицы техники. Они ведут общестроительные и отделочные работы, ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций.

Учреждение построили в 1970 году, его площадь составляет более 4,4 тыс. кв. м. В нем проведут внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники, окон и дверей и не только. Ремонт завершат к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.