В Балашихе набирает популярность тренд из 90-х: стирать и повторно использовать целлофановые пакеты

В Балашихе внезапно вернулся тренд, который казалось бы навсегда остался в 90-х годах. Местные жители снова начали стирать и повторно использовать целлофановые пакеты. Фотографию балкона «из прошлого», где на бельевых веревках сушатся вымытые пакеты, опубликовал канал в МАХ «Балашиха», сообщил REGIONS.

Как утверждают очевидцы, это далеко не единичный случай. Таких квартир в городе становится все больше. Причем, что удивительно, пользоваться одним и тем же пакетом на протяжении длительного времени предпочитают даже хорошо обеспеченные жители. Похоже, ностальгия по прошлому, желание экономить или забота об экологии вновь сделали этот нехитрый способ популярным.

«В детстве многие из нас не понимали, зачем родители сушили мокрые целлофановые пакеты. Время шло, и вот сейчас, в 2026 году, на балконах можно увидеть знакомую картину — пакеты из современных коллекций. Несмотря на прогресс, привычки, унаследованные из 90-х, продолжают оставаться частью нашей жизни», — сообщает автор поста.

По информации издания, в Московской области действует целый комплекс мер, нацеленных на то, чтобы система раздельного накопления отходов работала эффективнее. Среди них — монтаж камер видеонаблюдения на контейнерных площадках с последующим подключением к системе «Безопасный регион», строгий надзор за соблюдением установленных правил, а также активная просветительская работа с гражданами.

Сами жители отмечают, что сегодня уровень информированности о важности заботы об окружающей среде заметно вырос. Люди лучше понимают, какой вклад каждый из них может внести в общее дело.

