В Орехово-Зуеве на обновленном стадионе провели праздник в честь Дня первой футбольной команды России

В Орехово-Зуеве на стадионе, отремонтированном по народной программе партии «Единая Россия», прошел спортивный праздник, приуроченный ко Дню первой футбольной команды России. Об этом сообщили в пресс-службе партии, которая выступила организатором мероприятия.

В округе 139 лет назад прошел первый в истории страны футбольный матч, к этой дате на стадионе «Торпедо» был разыгран Кубок четырех городов среди футбольных команд из Орехово-Зуева, Павловского Посада, Электростали и Шатуры. Орехово-Зуево является родиной первой российской футбольной команды. В сообщении уточнили, что 19 мая 1887 года там состоялся первый задокументированный футбольный матч. Изначально в состав команды входили английские иммигранты, которые работали на фабриках Морозовых. После к ним присоединились местные жители.

«Конечно, нас переполняют чувства радости и гордости, что именно здесь впервые в России начали играть в футбол. Наши дети должны знать и помнить, что в нашем малом городе зародилась часть великой спортивной истории России», – отметила местный координатор партийного проекта «Историческая память» Анна Лукина.

В программу праздника вошли детский турнир, уникальный формат трехстороннего футбола, матчи Кубка четырех городов. Директор футбольного клуба «Знамя труда» Александр Кузнецов уточнил, что модернизация стадиона позволила повысить качество тренировок.

Местный футбольный клуб «Знамя труда» считается старейшим клубом страны, его основали в 1909 году под названием «Клуб спорта Орехово».

Напомним, что в Подмосковье продолжается работа по развитию спортивной инфраструктуры, за пять лет по народной программе «Единой России» в регионе построены и отремонтированы сотни спортивных объектов. В этом году планируется строительство и реконструкция еще 54 спортивных объектов.

