«Угроза одному — угроза всему Союзу»: фон дер Ляйен ответила на предупреждение России странам Прибалтики

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала неприемлемыми высказывания России в адрес стран Прибалтики. Свое заявление политик опубликовала в соцсети X.

По словам главы ЕК, публичные угрозы в сторону Латвии, Литвы и Эстонии совершенно недопустимы. Она подчеркнула: угроза одному из государств — членов Евросоюза равносильна угрозе всему объединению. Фон дер Ляйен добавила, что ЕС продолжит укреплять безопасность своего восточного фланга, обеспечивая надежную коллективную оборону и боеготовность на всех уровнях.

Таким образом Брюссель ответил на недавнее заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи. Дипломат сообщил, что Украина якобы планирует запускать беспилотники с территории прибалтийских государств. Небензя предупредил: если эти страны позволят Киеву использовать свои территории для атак, членство в НАТО не защитит их от ответных мер.

Напряженность между Россией и Прибалтикой усилилась на фоне продолжающегося вооруженного конфликта на Украине. Страны Балтии входят в число наиболее активных сторонников Киева среди членов Евросоюза и НАТО.

