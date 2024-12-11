Продюсер Рудченко назвал причины феномена популярности Кадышевой у молодежи

По словам продюсера Павла Рудченко, во всем мире сегодня прослеживается тренд на все русское, поскольку наша страна открыто продвигает натуральные традиционные ценности. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что творчество исполнителей, создающих гимноподобные песни, весьма быстро распространяется среди молодежи. Именно поэтому композиции певицы Надежды Кадышевой обрели вторую жизнь в формате коротких видеороликов, набирающих миллионы просмотров.

По мнению продюсера, в целом реакция людей идет не на само творчество, а именно на тренды и вирусное видео. В первую очередь это становится востребовано во время развития патриотического направления развития фольклора.

Он отметил, что популярность подобного тренда в скором времени утихнет.

Ранее сообщалось, что песни SHAMANа и Газманова предложили включить в школьную программу.