Продюсер У Цзян: Россия и Китай могут совместно производить микродрамы

По мнению продюсера У Цзяна, президента Пекинской компании по классической литературе и искусству "Чуаншицзи", киноиндустрии Китая и России могут успешно сотрудничать в создании микродрам. Об этом он поведал в интервью РИА Новости.

Микродрамы, также известные как "дуаньцзюй" ("короткие драмы"), представляют собой компактные сериалы, каждый эпизод которых длится от одной до шести минут. Обычно такие сериалы состоят из 50–100 глав и снимаются в вертикальном формате, что делает их идеальными для просмотра на смартфонах.

«Конечно (Китай и Россия могут вместе снимать микродрамы — прим. ред.). Сейчас в Китае микродрамы пользуются огромной популярностью и на государственном, и на народном уровнях», — ответил продюсер на соответствующий вопрос агентства.

Он поделился информацией о том, что его компания занимается созданием короткометражных фильмов, а в их студии расположено множество павильонов, каждый из которых воспроизводит атмосферу различных исторических эпох.

У Цзян добавил, что он и его команда планируют совместно с российскими коллегами создавать короткие документальные фильмы на технической базе в Китае или России.