Продолжается прием заявок на командные соревнования «АртМастерс Регионы». Он продлится до 6 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов.

Командные соревнования «АртМастерс Регионы» являются частью экосистемы АртМастерс и направлены на развитие творческих компетенций в сфере backstage и цифрового искусства в каждом регионе России. Традиционно соревнования проводятся по двум направлениям «Театр» и «Кино» и включают 16 компетенций: сценаристы, режиссеры монтажа, медиакомпозиторы, операторы кино и TB, моушн-дизайнеры, художники по костюмам, фотографы, звукорежиссеры кино и медиа, драматурги театра, сценографы, художники по свету, гриму и костюмам, звукорежиссеры театра, фотографы, стейдж-менеджеры.

Целью проекта является поддержка талантливых молодых специалистов творческих профессий, создание условий для раскрытия их потенциала и повышение престижа креативных индустрий в регионах.