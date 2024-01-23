Продолжается прием заявок на творческий культурно-образовательный проект «Возвращение к слову»

АНО «Лига творчества» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Московского областного Союза кинематографистов России в период с 13 января по 30 июня 2024 года на территории РФ проводит общероссийский творческий культурно-образовательный проект для школьников 12-17 лет «Возвращение к слову».

Главной целью проекта, посвященного празднованию 225-летия со дня рождения великого русского поэта, драматурга и прозаика А. С. Пушкина, является пробуждение в современных подростках интереса к русской классической литературе через их вовлечение в аудиовизуальное творчество.

Участникам проекта, учащимся 5-11-х классов образовательных учреждений, предлагается стать авторами миниэкранизаций, видеоэссе, видеостихотворений и с помощью педагогов сделать хрестоматийные книги актуальными для себя и своего поколения.

Результатом работы станет размещение видеопроизведений школьников на ресурсах проекта для широкого обсуждения и выбора победителей зрительского голосования, которые будут приглашены в Москву для награждения.

В рамках проекта будет проведен онлайн-конкурс VK-клипов «Я помню чудное мгновенье», победитель которого также будет награжден.

Узнать все подробности проекта, правила конкурса и алгоритм для участников можно на странице проекта в соцсети «ВКонтакте». Там же до 15 мая включительно можно отправить ссылку на готовую видеоработу по произведению А. С. Пушкина.