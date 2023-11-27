Продолжается прием заявок на участие в конкурсе лучших практик популяризации здорового образа жизни

Продолжается прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации».

Конкурс проводит Общественная палата РФ в лице Комиссии по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни. Его цель — популяризация физической культуры и спорта; привлечение внимания социально ориентированных НКО к совершенствованию форм организации физкультурно-спортивной деятельности; развитие физкультуры, спорта, здорового образа жизни в сельских территориях и малых городах.

В 2023 году заявлены номинации конкурса: «Лучший тренер-преподаватель»; «Лучшие практики ЗОЖ-НКО»; «Лучшие практики по реинтеграции»; «Лучшие практики ЗОЖ для лиц с ограниченными возможностями»; «Лучшие практики ЗОЖ на селе».

Участие в конкурсе бесплатное. Подать заявку на участие можно до 30 ноября на сайте мероприятия. Торжественная церемония награждения победителей пройдет 25 декабря.