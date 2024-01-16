Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Наследие нации»

Продолжается прием заявок на участие в первом Всероссийском фестивале-конкурсе «Наследие нации», который проводит АНО «Центр поддержки развития культурно-образовательных программ «Наследие нации».

В рамках конкурса будут определены победители в ряде номинаций, в том числе в номинации «Моя семья — мы вместе».

Целью проведения конкурса в 2024 году является не только укрепление института семьи, но и привлечение внимания общества к истокам и традициям национальных культур, сохранение традиционных российских ценностей при участии семейных творческих коллективов.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе представлена на сайте проекта.