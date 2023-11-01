Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Пробуждая сердца»
ООД «Бессмертный полк России» проводит третий Всероссийский творческий конкурс «Пробуждая сердца». Он посвящен памяти Народного артиста СССР, Героя Труда РФ, сопредседателя Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Василия Семеновича Ланового.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 16 января следующего года. Сделать это можно на сайте проекта.
Победителей определят в четырех номинациях. Так, определят лучшие произведения собственного сочинения на темы Родины и героизма; выразительное чтение наизусть произведений русских и советских классиков и современных авторов; чтение наизусть произведений на темы гражданственности, патриотизма и Великой Отечественной войны; творческую постановку по мотивам произведений классиков и современных авторов.
В состав жюри вошли Народные артисты России Ирина Купченко, Михаил Ножкин, Александр Михайлов, Светлана Крючкова и другие представители творческой интеллигенции страны.
Победителей финального этапа пригласят в Москву, где для них будет организована церемония награждения с участием представителей культурной элиты страны и вручением ценных призов.