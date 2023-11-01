Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Пробуждая сердца»

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 16 января следующего года. Сделать это можно на сайте проекта.

Победителей определят в четырех номинациях. Так, определят лучшие произведения собственного сочинения на темы Родины и героизма; выразительное чтение наизусть произведений русских и советских классиков и современных авторов; чтение наизусть произведений на темы гражданственности, патриотизма и Великой Отечественной войны; творческую постановку по мотивам произведений классиков и современных авторов.

В состав жюри вошли Народные артисты России Ирина Купченко, Михаил Ножкин, Александр Михайлов, Светлана Крючкова и другие представители творческой интеллигенции страны.

Победителей финального этапа пригласят в Москву, где для них будет организована церемония награждения с участием представителей культурной элиты страны и вручением ценных призов.