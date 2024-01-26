Продолжается прием заявок на участие в конкурсе спортивных проектов «Ты в игре»

АНО «Национальные приоритеты») совместно с Министерством спорта РФ в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» четвертый год проводит Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре».

Конкурс проходит при поддержке зампреда Правительства РФ Дмитрия Чернышенко и направлен на достижение цели, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, привлечь к 2030 году к систематическим занятиям физкультурой и спортом 70% россиян.

Конкурс находит и поддерживает уникальные проекты, популяризирующие физическую культуру и спорт, а также вовлекающие россиян в активный и здоровый образ жизни. За три года проведения конкурса в нем приняло участие более 11 тысяч проектов со всей России.

Прием заявок на конкурс длится до 11 февраля. После этого, с 28 марта по 12 апреля будет проведена оценка заявок. Также в этот период определят финалистов. С 15 по 21 апреля пройдет обучение, а с 22 по 26 апреля — защита проектов и определение победителей. Награждение лауреатов состоится 30 апреля в Москве.

Ознакомиться с условиями участия в конкурсе можно на сайте проекта.