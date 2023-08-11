Продолжается реализация проекта «Национальность.ru»

ФАДН России совместно с АНО «Институт развития интернета» уже второй год реализует проект «Национальность.ru». В его рамках создаются видеоролики в формате тревел-блога, освещающие традиции и культуру более 190 национальностей, проживающих на территории РФ.

По итогам первого сезона проекта в прошлом году число просмотров в соцсетях превысило десять миллионов, число уникальных подписчиков составило более 45 тысяч, оно продолжает расти.

В рамках проекта двое ведущих путешествуют по России, знакомятся с особенностями народов, проверяют стереотипы о культуре местных жителей, ищут ответ на вопрос «Что нас объединяет?».

Ведущие второго сезона – популярные актеры и телеведущие Иван Чуйков и Катя Мускатина.